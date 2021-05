Covid, Rezza: “Situazione in lento miglioramento, impatto positivo delle vaccinazioni negli over 80” (Di sabato 8 maggio 2021) “La Situazione epidemiologica tende a migliorare, seppur lentamente, anche in questa settimana. Il tasso di incidenza da Covid è poco superiore ai 120 casi ogni 100mila abitanti. Ma soprattutto l’incidenza decresce negli ultra ottantenni, grazie all’impatto positivo delle vaccinazioni“. Sono le parole di Giovanni Rezza, direttore generale del dipartimento di Prevenzione al ministero della Salute, che fa il punto della Situazione rispetto al diffondersi del virus nel nostro Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) “Laepidemiologica tende a migliorare, seppur lentamente, anche in questa settimana. Il tasso di incidenza daè poco superiore ai 120 casi ogni 100mila abitanti. Ma soprattutto l’incidenza decresceultra ottantenni, grazie all’“. Sono le parole di Giovanni, direttore generale del dipartimento di Prevenzione al ministero della Salute, che fa il punto dellarispetto al diffondersi del virus nel nostro Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TgLa7 : #Rezza: forse #Covid diventerà endemica, sarà come influenza. Magari non avremo immunità gregge ma controllo epidem… - ilfattovideo : Covid, Rezza: “Situazione in lento miglioramento, impatto positivo delle vaccinazioni negli over 80” - zazoomblog : Covid Rezza: “Per la prima volta i posti nelle terapie intensive sono sotto la soglia critica” - #Covid #Rezza:… - Italia_Notizie : Covid, Rezza: “Per la prima volta i posti nelle terapie intensive sono sotto la soglia critica” - ilfattovideo : Covid, Rezza: “Per la prima volta i posti nelle terapie intensive sono sotto la soglia critica” -