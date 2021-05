CorSport: Inter, Zhang chiede il taglio degli stipendi, ma i calciatori dicono no (Di sabato 8 maggio 2021) Zhang ha chiesto ai dirigenti dell’Inter di rinunciare ai bonus e ha intenzione di chiedere alla squadra il taglio degli stipendi. Ma prima ancora di arrivare ad un incontro con i calciatori, lo spogliatoio è già deciso a fare muro. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Alla Pinetina, infatti, già prevale la rabbia. Tutta conseguenza della volontà di Steven Zhang di tagliare alla squadra (giocatori più staff) una o due mensilità di stipendio (da spalmare nelle prossime due stagioni) e i premi scudetto previsti nei singoli accordi. Insomma, è già arrivata la resa dei conti”. Zhang avrebbe voluto parlare ai calciatori lunedì, ma dopo la riunione con i dirigenti, evidentemente le voci hanno raggiunto in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021)ha chiesto ai dirigenti dell’di rinunciare ai bonus e ha intenzione dire alla squadra il. Ma prima ancora di arrivare ad un incontro con i, lo spogliatoio è già deciso a fare muro. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Alla Pinetina, infatti, già prevale la rabbia. Tutta conseguenza della volontà di Stevendi tagliare alla squadra (giocatori più staff) una o due mensilità dio (da spalmare nelle prossime due stagioni) e i premi scudetto previsti nei singoli accordi. Insomma, è già arrivata la resa dei conti”.avrebbe voluto parlare ailunedì, ma dopo la riunione con i dirigenti, evidentemente le voci hanno raggiunto in ...

