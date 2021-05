Brevetti vaccino, l’Europa spaccata tra Merkel e Biden. Macron fa retromarcia sulla liberalizzazione, Draghi appoggia Washington (Di sabato 8 maggio 2021) Seguire Joe Biden o Angela Merkel? Non c’è pace per la travagliata Unione europea, anche la questione della liberalizzazione dei Brevetti sui vaccini anti Covid diventa una lacerante questione diplomatica. Così al vertice di Oporto, dove i 27 sono riuniti, vanno in scena avances, consensi, dissensi, giravolte. Alla fine ne esce, come al spesso accade, una posizione ibrida. Le agenzie parlano di “una certa disponibilità” dell’Europa a discutere della deroga temporanea sulle licenze. “Credo che dovremmo essere aperti alla discussione” sulla deroga sulla proprietà intellettuale. Ma quando usciremo di qui dovremo avere “una visione a 360 gradi su questo” argomento. “Abbiamo bisogno di vaccini ora. La deroga sulla proprietà intellettuale non risolverà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Seguire Joeo Angela? Non c’è pace per la travagliata Unione europea, anche la questione delladeisui vaccini anti Covid diventa una lacerante questione diplomatica. Così al vertice di Oporto, dove i 27 sono riuniti, vanno in scena avances, consensi, dissensi, giravolte. Alla fine ne esce, come al spesso accade, una posizione ibrida. Le agenzie parlano di “una certa disponibilità” dela discutere della deroga temporanea sulle licenze. “Credo che dovremmo essere aperti alla discussione”derogaproprietà intellettuale. Ma quando usciremo di qui dovremo avere “una visione a 360 gradi su questo” argomento. “Abbiamo bisogno di vaccini ora. La derogaproprietà intellettuale non risolverà ...

