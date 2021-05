Ascolti Tv 7 maggio: Top Dieci batte di poco L’Isola (Rai1 15,7% e Canale5 15,2% in sovrapposizione). Boom Quarto Grado. Bene Crozza e Zoro (Di sabato 8 maggio 2021) Ascolti tv, trend: Top Dieci perde 350 mila spettatori e quasi un punto di share. Ilary raduna i ‘soliti’ 2,9 milioni circa di seguaci anche al venerdì. Fa il 9% Nuzzi. Nel periodo in sovrapposizione, tra le 21.48 e le 23.59, Conti a 3,3 milioni e 15,7% e Blasi a 3,2 milioni e 15,2% Italia sempre più ‘aperta’, venerdì 7 maggio, con quello che ne consegue per la tv. Contro Carlo Conti con Top 10 su Rai1, Canale 5 stavolta schierava una puntata in diretta de L’Isola dei famosi (ieri sono andati al televoto Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo). Il resto della griglia era Bene assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film Mother’s Day. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Diego Bianchi, Maurizio ... Leggi su tvzoom (Di sabato 8 maggio 2021)tv, trend: Topperde 350 mila spettatori e quasi un punto di share. Ilary raduna i ‘soliti’ 2,9 milioni circa di seguaci anche al venerdì. Fa il 9% Nuzzi. Nel periodo in, tra le 21.48 e le 23.59, Conti a 3,3 milioni e 15,7% e Blasi a 3,2 milioni e 15,2% Italia sempre più ‘aperta’, venerdì 7, con quello che ne consegue per la tv. Contro Carlo Conti con Top 10 su, Canale 5 stavolta schierava una puntata in diretta dedei famosi (ieri sono andati al televoto Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo). Il resto della griglia eraassortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film Mother’s Day. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Diego Bianchi, Maurizio ...

