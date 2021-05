A Roma nasce il gelato "Special One" e Mourinho sceglie i gusti (Di sabato 8 maggio 2021) Roma - Roma in delirio per l'arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Prima i volantini lasciati fuori Trigoria, poi i tifosi con le maschere del tecnico portoghese, adesso addirittura ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)in delirio per l'arrivo di Josésulla panchina giallorossa. Prima i volantini lasciati fuori Trigoria, poi i tifosi con le maschere del tecnico portoghese, adesso addirittura ...

Advertising

capuanogio : La #Roma di #Mourinho nasce nel segno della rivoluzione: - possibile rientro di #Totti e/o #DeRossi - #DeGea in po… - CorSport : A #Roma nasce il gelato “#SpecialOne” e #Mourinho sceglie i gusti ?? - salborgese : RT @giocaudo: Nasce #InsiemePerRoma, coalizione di forze politiche e sociali che lancia una sfida collettiva per #Roma2021 Partiamo dalla c… - marcohilo : RT @giocaudo: Nasce #InsiemePerRoma, coalizione di forze politiche e sociali che lancia una sfida collettiva per #Roma2021 Partiamo dalla c… - kospeti : RT @giocaudo: Nasce #InsiemePerRoma, coalizione di forze politiche e sociali che lancia una sfida collettiva per #Roma2021 Partiamo dalla c… -