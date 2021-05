World's End Club, la demo gratuita è disponibile ora! (Di venerdì 7 maggio 2021) La demo di World's End Club è uscita su Nintendo Switch, ed è possibile provarla gratuitamente già da ora. Ecco le dichiarazioni ufficiali a riguardo: "Metti alla prova il tuo lavoro di squadra e i tuoi legami di amicizia in World's End Club! Dai un'occhiata alle avventure piene di mistero giocando alla demo gratuita, ora disponibile e focalizzata sul primo capitolo, e trasferisci i tuoi dati di salvataggio per ricevere i bonus nel gioco completo! Guarda il nuovo trailer dedicato alla demo di World's End Club su YouTube: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladi's Endè uscita su Nintendo Switch, ed è possibile provarlamente già da ora. Ecco le dichiarazioni ufficiali a riguardo: "Metti alla prova il tuo lavoro di squadra e i tuoi legami di amicizia in's End! Dai un'occhiata alle avventure piene di mistero giocando alla, orae focalizzata sul primo capitolo, e trasferisci i tuoi dati di salvataggio per ricevere i bonus nel gioco completo! Guarda il nuovo trailer dedicato alladi's Endsu YouTube: Leggi altro...

