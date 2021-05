Spezia-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

(Di venerdì 7 maggio 2021)è l’occasione per la formazione di Gattuso per tornare in zona Champions: tutti i modi per assistere a un match fondamentale.Ci sara’ anche Ospina sabato pomeriggio al Picco contro lo. Il da ieri mattina e’ tornato ad allenarsi con il gruppo e quindi rientra ufficialmente. Dovrebbe, pero’, partire dalla panchina

Advertising

sscnapoli : ?? | #SpeziaNapoli sarà diretta dall’arbitro Irrati di Pistoia. ?? - SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - Pall_Gonfiato : Spezia-Napoli, Italiano: 'Gara difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Non partiamo battuti, a… - 1canalesport : Lo Spezia cerca un altro colpo contro il Napoli, Italiano: 'Voglio furore' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

Goal.com

La vittoria maturata all'andata fu la prima dellocontro una big di Serie A, e contribuì ad alimentare le voci di un interessamento dei ... anche domani, di fare lo sgambetto alma che non ...Quattro finali, tutte da vincere. Per il, alla vigilia della trasferta a La, si prospetta un tour de force da brividi. Battere nell'ordine, Udinese, Fiorentina e Verona è la parola d'ordine in questa fase decisiva del ...LA SPEZIA - Un punto guadagnato con i denti nell'ultimo turno di campionato sul campo dell'Hellas Verona, una buona dose di entusiasmo che può essere solo che benefica per lo Spezia, che domani pomeri ...LA SPEZIA - Un punto guadagnato con i denti nell'ultimo turno di campionato sul campo dell'Hellas Verona, una buona dose di entusiasmo che può essere solo che benefica per lo Spezia, che domani pomeri ...