Serie B 2020/2021, Lecce addio promozione diretta: con la Reggina è 2-2 (Di venerdì 7 maggio 2021) Allo stadio Via del Mare è successo tutto nei primi 45 minuti di gioco. Tra Lecce e Reggina termina in parità, un 2-2 inutile per entrambe le squadre. Ad aprire il match Simone Edera al 7? minuto, ma dopo un quarto d'ora di gioco gli ospiti vengono sorpresi da una fiammata giallorossa e il Lecce passa in vantaggio con una doppietta di Stepinski. Al 27? Montalto riporta la sfida in parità e nel secondo tempo entrambe le squadre non riescono a concretizzare le tante occasioni create. I pugliesi devono dire addio alla promozione diretta, con Salernitana e Monza vittoriose, mentre per la Reggina la corsa ai playoff diventa molto complicata. LA PARTITA – Un primo tempo di puro spettacolo ed emozioni. Al 7? è subito vantaggio della Reggina con Simone Edera ...

