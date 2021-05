Non esistono bacchette magiche brevettate per i vaccini (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarebbe utile cambiare le regole sulla proprietà intellettuale per aumentare la produzione di vaccini? “No”. E’ stata, qualche giorno fa, la risposta data da Bill Gates in un’intervista a Sky prima della decisione dell’Amministrazione Biden di appoggiare la sospensione dei brevetti sui vaccini richiesta in sede Wto da numerosi paesi in via di sviluppo capeggiati da India e Sudafrica. Gates, che attraverso la sua fondazione da decenni e anche in questa pandemia ha investito più di molti governi per garantire l’accesso ai vaccini nei paesi poveri, sostiene che “ci sono solo poche fabbriche nel mondo” in grado di produrre vaccini e che bisogna garantire che tutto sia prodotto in sicurezza da chi ne ha le competenze: trasferire la produzione in un paese povero è molto complicato, soprattutto per vaccini ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarebbe utile cambiare le regole sulla proprietà intellettuale per aumentare la produzione di? “No”. E’ stata, qualche giorno fa, la risposta data da Bill Gates in un’intervista a Sky prima della decisione dell’Amministrazione Biden di appoggiare la sospensione dei brevetti suirichiesta in sede Wto da numerosi paesi in via di sviluppo capeggiati da India e Sudafrica. Gates, che attraverso la sua fondazione da decenni e anche in questa pandemia ha investito più di molti governi per garantire l’accesso ainei paesi poveri, sostiene che “ci sono solo poche fabbriche nel mondo” in grado di produrree che bisogna garantire che tutto sia prodotto in sicurezza da chi ne ha le competenze: trasferire la produzione in un paese povero è molto complicato, soprattutto per...

