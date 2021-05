Masters 1000 Madrid 2021, Matteo Berrrettini: “Penso solo ad una partita alla volta” (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Berrettini è nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano va a caccia della semifinale sulla terra rossa spagnola e questa sera affronterà il cileno Cristian Garin in un match sicuramente ostico, ma che rappresenta anche un’occasione importante per il numero dieci del mondo. Nella giornata di ieri, Berrettini ha sconfitto l’argentino Federico Delbonis in due set. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non ci avevo mai giocatore e dunque non sapevo cosa aspettarmi. E’ un giocatore scomodo, mancino. Nelle difficoltà sono stato bravo, ho gestito bene i momenti chiave come le palle break nel primo set ed il tie-break. Sono partito forte nel secondo set, poi ho giocato male il turno successivo al servizio. Ho continuato, però, a macinare perchè sapevo che l’occasione sarebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021)Berrettini è nei quarti di finale deldi. Il tennista romano va a caccia della semifinale sulla terra rossa spagnola e questa sera affronterà il cileno Cristian Garin in un match sicuramente ostico, ma che rappresenta anche un’occasione importante per il numero dieci del mondo. Nella giornata di ieri, Berrettini ha sconfitto l’argentino Federico Delbonis in due set. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non ci avevo mai giocatore e dunque non sapevo cosa aspettarmi. E’ un giocatore scomodo, mancino. Nelle difficoltà sono stato bravo, ho gestito bene i momenti chiave come le palle break nel primo set ed il tie-break. Sono partito forte nel secondo set, poi ho giocato male il turno successivo al servizio. Ho continuato, però, a macinare perchè sapevo che l’occasione sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Berrettini alla prova Garin, alle 13 apre Thiem - Isner Una sfida tra amici: Matteo Berrettini incrocia Cristian Garin sulla via per le semifinali del Masters 1000 di Madrid. 'Ho un buon rapporto con lui, sto giocando bene, sono in fiducia. So che sarà una battaglia, ma sono pronto' ha affermato ieri Matteo dopo il successo in due set su Delbonis. ...

Diretta Atp Madrid 2021/ Berrettini Garin streaming video tv, orario match (tennis) Giornata di riposo invece per le donne, il cui torneo è iniziato tre giorni prima e si concluderà domani con la finale; dunque per questo Masters 1000 vedremo quali saranno i giocatori che andranno ...

Masters 1000 e WTA 1000 Madrid: Il programma di Venerdì 07 Maggio 2021 LiveTennis.it Berrettini-Garin, i precedenti. Due sfide risalenti al 2019. E sulla terra… Matteo Berrettini scende in campo quest'oggi nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano se la vedrà con il cileno Cristian Garin in un match sicuramente complicato, ma che ved ...

Internazionali d’Italia 2021: a Mager l’ultima wild card, Cecchinato si lamenta su Instagram Il ligure si è aggiudicato l'ultimo invito dopo che Cecchinato è stato eliminato da Bautista Agut a Madrid. Il siciliano ha polemizzato sui social per la scelta ...

