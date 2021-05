Mastella ribadisce | “Alleanze omogenee in tutta la Campania Il sindaco? Al partito che ha preso più voti… “

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Per quanto mi riguarda, quel che vale a Napoli deve valere anche a Benevento e in tutto il territorio regionale”. Clementetorna a chiedere “politiche” in vista del voto per le amministrative. E lo fa dopo la sottoscrizione, avvenuta nella serata di ieri nella città partenopea (leggi qui), del documento condiviso da diverse forze del centrosinistra e che si riconoscono nella maggioranza di governo a palazzo Santa Lucia. Documento, però, doveroso ricordarlo, non sottoscritto né dalDemocratico né dal Movimento Cinque Stelle, nè da Articolo 1. “Ma se il M5S mi fa la guerra a Benevento perché io devo sostenerli a Napoli? Pure Italia Viva, ieri, ha ribadito che non sarà alleato con loro” – insiste l’inquilino di palazzo Mosti. “Per me l’alleanza deve essere la ...

Clementeè ancora più chiaro: "Il Pd non si rende conto che Maresca ha appeal, e la ... Sila "volontà di partecipare, unitariamente al Partito democratico ed alle altre forze ...In conclusione, l'ex ministrosulla vicenda di Amara e del Csm ha detto di non voler entrare nella vicenda mache sarebbe "utile" una "riforma o un'autoriforma" dell'organo di ...Bonavitacola convoca liste e partiti che hanno sostenuto De Luca ma non il Pd. Il tentativo è forzare sull’ex rettore per fermare Fico ...Se unanimità è stata invocata e anche trovata sull’approvazione del programma della coalizione per il cambiamento che unisce Pd, M5s, Civico 22 e diverse liste civiche, pare sia sempre più in salita l ...