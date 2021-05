Lost Judgment, storia e primi dettagli sul sequel dell’action del Ryu Ga Gotoku Studio – Anteprima – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) La presentazione di Lost Judgment ci ha dato un’idea di come sarà il prossimo gioco del Ryu Ga Gotoku Studio, un action ancora più grande, ricco di mistero e suspense.. Toshihiro Nagoshi non ha mai nascosto il desiderio di trasformare Judgment in una saga, o quantomeno di realizzarne un secondo capitolo. Arrivato in occidente nell’estate del 2019 e riproposto recentemente su console di nuova generazione, Judgment è stato un interessante banco di prova per il Ryu Ga Gotoku Studio e per il suo storico creatore. Se da un lato riprendeva in maniera decisa l’ambientazione e molti degli asset della serie … Anteprime giochi PlayStation 4Read More L'articolo Lost Judgment, storia e ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) La presentazione dici ha dato un’idea di come sarà il prossimo gioco del Ryu Ga, un action ancora più grande, ricco di mistero e suspense.. Toshihiro Nagoshi non ha mai nascosto il desiderio di trasformarein una saga, o quantomeno di realizzarne un secondo capitolo. Arrivato in occidente nell’estate del 2019 e riproposto recentemente sudi nuova generazione,è stato un interessante banco di prova per il Ryu Gae per il suo storico creatore. Se da un lato riprendeva in maniera decisa l’ambientazione e molti degli asset della serie … Anteprime giochi PlayStation 4Read More L'articoloe ...

