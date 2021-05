Londra | in fiamme grosso edificio | impegnati 125 vigili Evacuati decine di residenti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Unincendio è divampato questa mattina nel New Providence Wharf Estate, un complesso residenziale che si trova a Poplar, perferia est di. L’è stato avvolto da una colonna di fumo nero. Lehanno impegnato nelle operazioni di spegnimento più di cento pompieri., divampa incendio in un complesso residenziale: più di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... a, sono accorsi per spegnere un incendio e soccorrere gli abitanti di un palazzo popolare di 19 piani nella zona di Poplar , a est della capitale britannica. Lesi sono sprigionate ...... lehanno avvolto in particolare l'ottavo, il nono e il decimo piano dell'edificio che si trova in Fairmont Avenue, nel quartiere Poplar , nella zona est di.