Londra, fiamme in un palazzo popolare: incendio domato dai vigili del fuoco | Nessuna vittima, solo tanta paura (Di venerdì 7 maggio 2021) E' stato riportato sotto controllo, senza conseguenze gravi per le persone, l'incendio divampato intorno alle 9 locali (le 10 in Italia) in un edificio residenziale di 19 piani, nella zona di Poplar, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) E' stato riportato sotto controllo, senza conseguenze gravi per le persone, l'divampato intorno alle 9 locali (le 10 in Italia) in un edificio residenziale di 19 piani, nella zona di Poplar, ...

Advertising

RaiNews : Media britannici: rivestimenti palazzo gli stessi della Grenfell Tower - fattoquotidiano : Londra, in fiamme un palazzo popolare di 19 piani: più di 100 pompieri intervenuti - ffortuzzi : RT @26julymovement: Un altro grattacielo in fiamme, nella Londra popolare. - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Londra, in fiamme un palazzo popolare di 19 piani: più di 100 pompieri intervenuti - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Londra, in fiamme un palazzo popolare di 19 piani: più di 100 pompieri intervenuti -