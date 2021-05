LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Simone Alessio vola a Tokyo 2021! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA QUALIFICAZIONE DI Simone Alessio DI FEDERICO MILITELLO 19.35: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.33: La notizia di oggi è la qualificazione per Tokyo 2021 dell’azzurro Simone Alessio nella categoria -80 kg. Si riparte domattina alle 8 con altre due azzurre a caccia del pass olimpico. 19.31: il ritiro del tedesco porta al successo il portoghese. Non si disputerà, invece, la finale della categoria per la rinuncia di Alessio e di Ordemann quindi il programma odierno si chiude qui 19.25: ora la finale per il terzo posto della categoria -80 kg uomini tra il tedesco Guelec e il portoghese Ferreira 19.23: L’ucraina Tetereviatnykova batte 9-3 la ungherese Furedi e vince la ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA QUALIFICAZIONE DIDI FEDERICO MILITELLO 19.35: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.33: La notizia di oggi è la qualificazione per2021 dell’azzurronella categoria -80 kg. Si riparte domattina alle 8 con altre due azzurre a caccia del pass olimpico. 19.31: il ritiro del tedesco porta al successo il portoghese. Non si disputerà, invece, la finale della categoria per la rinuncia die di Ordemann quindi il programma odierno si chiude qui 19.25: ora la finale per il terzo posto della categoria -80 kg uomini tra il tedesco Guelec e il portoghese Ferreira 19.23: L’ucraina Tetereviatnykova batte 9-3 la ungherese Furedi e vince la ...

