LIVE – Salernitana-Empoli 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ladi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di venerdì 7 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. SEGUI ILDI LECCE-REGGINA AGGIORNA LA(3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Jaroszynski, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Casasola; Gondo, Tutino.(4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Viti, Terzic; Ricci, Crociata, Bandinelli; ...

Advertising

TuttoSalerno : LIVE TS - Salernitana-Empoli: in attesa del calcio di inizio - ottopagine : LIVE | Salernitana-Empoli, la diretta web del match #Salerno - granatissimi : LIVE | Salernitana-Empoli, la diretta web del match - Mediagol : Salernitana-Empoli, LIVE #SerieB 07/05/2021: segui la diretta - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Salernitana-Empoli, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Salernitana

E che la logica gli suggerirebbe, visto il concomitante- Empoli, con i toscani però meno motivati dopo il raggiungimento dell'obiettivo durante lo scorso turno. È stato Piero Giacomelli ...Tutte in campo alle 14. Penultima giornata di campionato in Serie B , con l' Empoli già promosso in Serie A che va in casa dellaseconda, e che ha il destino nelle proprie mani: la squadra di Castori ha vinto 4 partite delle ultime 5, trascinata da super Gondo , autore di 3 gol nelle ultime 3. Occhi puntati poi ...Il Lecce, ancora in corsa per la serie A diretta, affronta la Reggina, ancora in corsa per un posto nei playoff, nella penultima giornata del campionato di calcio di serie B.Monza in campo a Cosenza per cercare i tre punti che consentirebbero di credere ancora al passaggio diretto in serie A. Le formazioni. Cosenza: Falcone, Antzoulas, Ingrosso, Legit ...