LIVE Berrettini-Garin 5-7 4-3, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro recupera il break e torna avanti! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Ottima prima di Berrettini che torna avanti. 40-15 Gran diagonale vinta da Berrettini con il diritto: scappa via quello a sventaglio di Garin. 30-15 Brutta caduta di Garin rientrando al centro: gran diritto in contropiede di Berrettini. 15-15 Ottima prima esterna di Berrettini. 0-15 Risposta profonda di diritto di Garin. 3-3 ARRIVA IL break! Berrettini SI SCUOTE CON IL DIRITTO LUNGOLINEA!!!!! 30-40 Male Berrettini sulle gambe quest’oggi: scambio durissimo sulla diagonale di rovescio e diritto lungo da fondocampo. 15-40 Risposta lunga del romano sulla seconda del cileno. 0-40 TRE break POINT ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Ottima prima dicheavanti. 40-15 Gran diagonale vinta dacon il diritto: scappa via quello a sventaglio di. 30-15 Brutta caduta dirientrando al centro: gran diritto in contropiede di. 15-15 Ottima prima esterna di. 0-15 Risposta profonda di diritto di. 3-3 ARRIVA ILSI SCUOTE CON IL DIRITTO LUNGOLINEA!!!!! 30-40 Malesulle gambe quest’oggi: scambio durissimo sulla diagonale di rovescio e diritto lungo da fondocampo. 15-40 Risposta lunga del romano sulla seconda del cileno. 0-40 TREPOINT ...

