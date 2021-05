La Protezione Civile mette in allarme Calabria, Sicilia e altre 7 Regioni: “possibile caduta di frammenti di un razzo cinese, si consiglia di restare negli edifici” (Di venerdì 7 maggio 2021) I consigli della comunità scientifica: “è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, e dunque sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti” Si è svolta nella serata di oggi la riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile, convocata dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, per esaminare i possibili scenari che potrebbero verificarsi a causa del rientro incontrollato in atmosfera del razzo spaziale cinese “Lunga marcia 5B”. Lo scopo della riunione è quello di poter condividere tutte le informazioni con le strutture operative ed i territori potenzialmente coinvolti. Al momento la previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di circa 6 ore (quindi fino alle ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) I consigli della comunità scientifica: “è poco probabile che icausino il crollo di, e dunque sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti” Si è svolta nella serata di oggi la riunione del Comitato Operativo della, convocata dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, per esaminare i possibili scenari che potrebbero verificarsi a causa del rientro incontrollato in atmosfera delspaziale“Lunga marcia 5B”. Lo scopo della riunione è quello di poter condividere tutte le informazioni con le strutture operative ed i territori potenzialmente coinvolti. Al momento la previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di circa 6 ore (quindi fino alle ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - Ettore_Rosato : 45 anni dal #terremoto del #Friuli: centinaia di vittime, comuni rasi al suolo: la gestione dell’emergenza creò i p… - andreabettini : Razzo cinese, la Protezione Civile: potenzialmente interessate 9 regioni del Centro-Sud. Rientro incontrollato fra… - rkmontanari : non è bastato il virus, ora ci spediscono pure il razzo... - _emanuele_23_ : RT @chiaralaporella: La Protezione Civile suggerisce alle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, S… -