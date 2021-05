Iran, Biden pronto a scongelare un miliardo di dollari a fini umanitari (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente americano Joe Biden sta valutando di scongelare un miliardo di dollari di fondi Iraniani da mettere sul tavolo della trattativa con Teheran. Tra gli Stati Uniti e l’Iran la situazione resta sempre tesa ma dalla Casa Bianca giungono notizie di una possibile distensione con il regime degli ayatollah. Biden, un miliardo di dollari sul tavolo Alla vigilia della ripresa dei colloqui di Vienna, infatti, dal dipartimento di Stato si fa sapere che Joe Biden potrebbe scongelare un miliardo di dollari di fondi Iraniani. La mossa favorirebbe un clima di distensione a un mese dalle elezioni nel Paese sciita, nonché salvaguardare l’accordo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente americano Joesta valutando diundidi fondiiani da mettere sul tavolo della trattativa con Teheran. Tra gli Stati Uniti e l’la situazione resta sempre tesa ma dalla Casa Bianca giungono notizie di una possibile distensione con il regime degli ayatollah., undisul tavolo Alla vigilia della ripresa dei colloqui di Vienna, infatti, dal dipartimento di Stato si fa sapere che Joepotrebbeundidi fondiiani. La mossa favorirebbe un clima di distensione a un mese dalle elezioni nel Paese sciita, nonché salvaguardare l’accordo ...

