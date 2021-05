Iran: Biden pronto a scongelare fondi per un mld di dollari (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente americano Joe Biden sta valutando di scongelare un miliardo di dollari di fondi Iraniani da mettere sul tavolo della trattativa con Teheran. Lo riporta la Cnn citando fonti dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente americano Joesta valutando diun miliardo didiiani da mettere sul tavolo della trattativa con Teheran. Lo riporta la Cnn citando fonti dell'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Iran, Biden pronto a scongelare fondi per 1 mld di dollari #iran - CorriereQ : Iran: Biden pronto a scongelare fondi per un mld di dollari - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Iran: Biden pronto a scongelare fondi per un mld di dollari - GHERARDIMAURO1 : Iran: Biden pronto a scongelare fondi per un mld di dollari - giornaleradiofm : Iran: Biden pronto a scongelare fondi per un mld di dollari: (ANSA) - WASHINGTON, 06 MAG - Il presidente americano… -