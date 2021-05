Indice Rt in risalita: Sicilia e Sardegna verso la zona arancione. Gialla per Puglia, Basilicata e Calabria (Di venerdì 7 maggio 2021) Indice Rt da 0,85 a 0,89. Sicilia e Sardegna verso la zona Gialla, Calabria, Basilicata e Puglia verso la Gialla. Sei Regioni a rischio moderato, 15 a rischio basso L’Indice Rt nazionale aumenta da 0,85 a 0,89. Stando alla bozza del monitoraggio settimanale condotto da ISS e Ministero della Sanità si osserva un miglioramento generale della situazione in Italia. Tuttavia, ci sono sei Regioni e Province Autonome che hanno una classificazione del rischio ‘moderato’. Tra esse, la Calabria ha alte probabilità di passare a rischio ‘alto’ nelle prossime settimane. Altre 15 Regioni e Province Autonome hanno una classificazione del rischio ‘basso’. Sicilia, ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021)Rt da 0,85 a 0,89.lala. Sei Regioni a rischio moderato, 15 a rischio basso L’Rt nazionale aumenta da 0,85 a 0,89. Stando alla bozza del monitoraggio settimanale condotto da ISS e Ministero della Sanità si osserva un miglioramento generale della situazione in Italia. Tuttavia, ci sono sei Regioni e Province Autonome che hanno una classificazione del rischio ‘moderato’. Tra esse, laha alte probabilità di passare a rischio ‘alto’ nelle prossime settimane. Altre 15 Regioni e Province Autonome hanno una classificazione del rischio ‘basso’., ...

