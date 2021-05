Guardia giurata spara alla moglie e la uccide | lei lo aveva lasciato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ancora un femminicidio, ancora una donna che paga con la vita la decisione di mettere fine a un matrimonio. E’ successo oggi a Torino, dove un uomo di 50 anni, una, hatondola al culmine di una lite avvenuta nell’appartamento della coppia, al civico 4 di corso Novara 4. La lite e gli spari La, dprima ricostruzione, avrebbeto 5 colpi di pistola da distanza ravvicinata, non lasciando scampo, una 48enne che da qualche mese si era separata dal marito. L’uomo, per rimanere vicino ai figli, due ragazzi di 16 e 25 anni,preso un appartamento nello stesso condominio. E oggi la lite. I vicini ...

Omicidio a Torino dove unadi 50 anni ha ucciso la moglie sparandole alcuni colpi di pistola. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia. L'uomo è già stato fermato dalla Polizia.spara ...Ancora un omicidio ai danni di una donna. A quanto si apprende unaha ucciso in un appartamento alla periferia di Torino poco fa la moglie con la pistola d'ordinanza. Contro la donna l'uomo avrebbe esploso almeno 5 colpi. A dare l'allarme sarebbero ...TORINO - Una guardia giurata ha ucciso oggi la moglie in casa sparandole alcuni colpi di pistola. Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in corso ...L'uomo di 50 anni dopo aver sparato 5 colpi contro la moglie ha aspettato a casa l'arrivo degli agenti che lo hanno ammanettato ...