Giorgia Meloni a Verissimo | il padre assente | haters e il compagno Andrea

(Di venerdì 7 maggio 2021)La Presidente di Fratelli d’Italia ospite della puntata in onda su Canale 5 sabato 8 maggio 2021 Pubblicato su 7 Maggio 2021si è raccontata in una lunga intervista a. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato principalmente della sua infanzia e della sua vita privata, smentendo anche le accuse di certi. Laha parlato a lungo della sua infanzia caratterizzata dal profondo amore per la madre e la sorella e dall’assenza del. Un’assenza che ha inevitabilmente cambiato le sorti del suo destino. La 44enne ha inoltre presentato il suo libro autobiografico di prossima uscita dal titolo Io sonoha spiegato a Silvia Toffanin che ...

Advertising

Emilia52711213 : RT @FratellidItalia: ?? @GiorgiaMeloni è l'astro nascente della politica italiana ?? Link: - andrea_gym : @towerfelix @doluccia16 Era una battuta su Giorgia Meloni! Certo, ma attenzione: bisogna anche dire ad alta voce ch… - taygulftul : RT @Hinayumm: Z0rzi uomo che si definisce attivista gay si trova davanti Giorgia Meloni ma canta con lei la famosa canzone perché “il polla… - ed_halden : RT @VoltMilano: Giorgia #Meloni a chi le chiede cos’è il ‘#gender’: «Io non l’ho mai capito bene. E credo neanche quelli che lo propongono,… - dar_riee : È uscito il libro di Giorgia Meloni “Io sono Giorgia”. 320 pagine dove spiega la sua ascesa politica invece della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

, durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d'Italia, ha dichiarato di non aver mai capito bene cosa vuol dire il termine gender (tema sul quale il partito di cui è ...Di cui Matteo Salvini fa parte, mentreno. Il Carroccio è passato infatti dal 23,6% al 21,6% dei consensi , perdendo due punti esatti. Fdi, invece, ha guadagnato il 2,3%, crescendo dal ...Giorgia Meloni in lacrime a Verissimo: «Mi hanno augurato di abortire. Da piccola mi chiamavano cicciona». La Leader di Fratelli d'Italia si racconta per la prima volta a Silvia Toffanin in ...ROMA (ITALPRESS) - Niente veti nê su Albertini nê su Bertolaso. È quanto é emerso dallo scambio di messaggi di questa mattina tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il leader della Lega - fanno sapere f ...