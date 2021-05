Ergastolano napoletano evade dal carcere di Capanne | è caccia all’uomo a Perugia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRecluso neldi, a, con una condanna all’ergastolo per omicidio, un detenutoè evaso approfittando della sua permanenza all’esterno dell’istituto dove stava svolgendo attività lavorativa. Secondo quanto si apprende dal sindacato di polizia penitenziaria (Sappe) sarebbe un uomo di nazionalità italiana condannato a Napoli nel 2007 per l’omicidio volontario di un edicolante. La fuga sarebbe avvenuta intorno alle 13 mentre lavorava in un’area esterna al penitenziario, probabilmente scavalcando le recinzioni. La polizia penitenziaria sta passando al setaccio la zona insieme alle altre forze di polizia. Sono in corso le ricerche da parte di tutte le forze di polizia in particolare nella zona didove si trova la struttura detentiva. ...