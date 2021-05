Dopo l’India il Covid sta travolgendo anche il Nepal: schizzano i contagi, ospedali già in crisi (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’India il Covid sta travolgendo anche il Nepal. In Nepal quasi la metà dei test lo scorso weekend risultava positivo. “Quello che sta accadendo in India in questo momento è un’orribile anteprima del futuro del Nepal se non riusciamo a contenere l’ultima ondata di Covid”, ha ammonito la presidente della Croce Rossa Nepalese Netra Prasad Timsina. Dopo l’India – che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare un nuovo record con quasi 4.000 morti e 412.000 nuove infezioni – il prossimo paese che potrebbe essere travolto dal Covid-19 sarà il Nepal, dove i contagi sono schizzati e gli ospedali – sopraffatti dalle ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 7 maggio 2021)ilstail. Inquasi la metà dei test lo scorso weekend risultava positivo. “Quello che sta accadendo in India in questo momento è un’orribile anteprima del futuro delse non riusciamo a contenere l’ultima ondata di”, ha ammonito la presidente della Croce Rossaese Netra Prasad Timsina.– che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare un nuovo record con quasi 4.000 morti e 412.000 nuove infezioni – il prossimo paese che potrebbe essere travolto dal-19 sarà il, dove isono schizzati e gli– sopraffatti dalle ...

