Detto Fatto chiude | grandi emozioni per Bianca Guaccero e un sassolino tolto dalla scarpa

"Per l'ultima puntata di Detto Fatto volevo dedicarvi questa canzone, perchè il nostro sia davvero un amore senza fine" ha Detto Bianca Guaccero aprendo l'ultima puntata del programma di Rai 2 in onda oggi 7 maggio 2021. Si chiude anche quest'anno prima Detto Fatto, per lasciare spazio al Giro di Italia. Il ciclismo invade la rete e Bianca Guaccero oggi saluta il pubblico della rete, a pochi giorni dal suo rientro su Rai 2, dopo esser risultata negativa al covid 19. Proprio per le ultime settimane di Detto Fatto, Bianca si è persa lo sprint finale a causa del maleDetto covid 19. Ma non è mancata per i saluti finali, anche per ringraziare tutta la ...

