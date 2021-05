Dalla cannabis alle ciambelle: ecco i “premi” più incredibili per i vaccinati (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – I vaccinati contro il Covid stanno progressivamente aumentando un po’ in tutto il mondo. Ci sono nazioni più avanti, per varie ragioni ben note, e chi ancora è alle prese con le prime dosi somministrate ai cittadini. I vaccini però continuano a non convincere tutti, permane infatti una fetta non trascurabile di persone scettiche. E al momento soltanto pochi Paesi hanno optato per una sorta di obbligo vaccinale. La gran parte delle nazioni – in particolare quelle occidentali – sa bene che imporre i vaccini ai propri cittadini, fatta eccezione per alcune categorie, è infattibile senza intaccare i principi basilari dei propri ordinamenti giuridici. Leggi anche: La colpa non è dei vaccini, ma di come li raccontano Alcuni allora puntano su premi e incentivi, in certi casi piuttosto grotteschi. ecco qualche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Icontro il Covid stanno progressivamente aumentando un po’ in tutto il mondo. Ci sono nazioni più avanti, per varie ragioni ben note, e chi ancora èprese con le prime dosi somministrate ai cittadini. I vaccini però continuano a non convincere tutti, permane infatti una fetta non trascurabile di persone scettiche. E al momento soltanto pochi Paesi hanno optato per una sorta di obbligo vaccinale. La gran parte delle nazioni – in particolare quelle occidentali – sa bene che imporre i vaccini ai propri cittadini, fatta eccezione per alcune categorie, è infattibile senza intaccare i principi basilari dei propri ordinamenti giuridici. Leggi anche: La colpa non è dei vaccini, ma di come li raccontano Alcuni allora puntano sue incentivi, in certi casi piuttosto grotteschi.qualche ...

Advertising

falce_e : @Roberto45494433 @lauzi_marco @annak65649009 @verd44766903 @EnricoLetta E tu dove l'hai portato? In caserma? Sei un… - 4Tchat : RT @aanthl: News odierne La polemica su Biancaneve non era una polemica. La Meloni ha paura del gender, ma non sa cosa sia il gender. Il Mi… - acino2020 : RT @soniabetz1: @Viminale @poliziadistato @GDF @_Carabinieri_ @ComuneMonza @MIsocialTW la Cannabis è stata tolta dalla lista degli stupefac… - Massimi80976293 : RT @soniabetz1: @Viminale @poliziadistato @GDF @_Carabinieri_ @ComuneMonza @MIsocialTW la Cannabis è stata tolta dalla lista degli stupefac… - soniabetz1 : @Viminale @poliziadistato @GDF @_Carabinieri_ @ComuneMonza @MIsocialTW la Cannabis è stata tolta dalla lista degli… -