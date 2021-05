Cosa sono STEM e STEAM? Di cosa si tratta? Una guida per genitori ed educatori: il PTOF d’un liceo STEAM (Di venerdì 7 maggio 2021) Cos'è STEM? Qual è la differenza tra STEM e STEAM? Forse hai già visto i termini, o forse STEM è nuovo di zecca per te. STEM non è una novità, ma sta guadagnando molta attenzione negli ultimi anni poiché gli educatori cercano modi più efficaci e significativi per connettersi e coinvolgere gli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Cos'è? Qual è la differenza tra? Forse hai già visto i termini, o forseè nuovo di zecca per te.non è una novità, ma sta guadagnando molta attenzione negli ultimi anni poiché glicercano modi più efficaci e significativi per connettersi e coinvolgere gli studenti. L'articolo .

