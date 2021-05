Coprifuoco, Di Maio: "16 maggio data auspicabile per superarlo" (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 16 maggio "credo che sia una data auspicabile per superare il Coprifuoco" in Italia, ma "non è un liberi tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a L'Aria che tira ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 16"credo che sia unaper superare il" in Italia, ma "non è un liberi tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo a L'Aria che tira ...

Advertising

leggoit : Di Maio: «Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco» - occhio_notizie : Coprifuoco, 16 maggio data per superarlo | Di Maio: 'Non è un liberi tutti' - zazoomblog : Coprifuoco Di Maio: “16 maggio data auspicabile per superarlo” - #Coprifuoco #Maio: #maggio - TV7Benevento : Coprifuoco, Di Maio: '16 maggio data auspicabile per superarlo'... - fisco24_info : Coprifuoco, Di Maio: '16 maggio data auspicabile per superarlo': Il ministro degli Esteri: 'Ma non è un liberi tutt… -