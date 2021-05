Champions League, governo inglese: “Turchia non sicura, pronti a ospitare finale da noi” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Regno Unito si offre per ospitare la finale di Champions League, in programma il 29 maggio a Istanbul tra Chelsea e Manchester City. Il governo britannico ha posto la Turchia nella “lista rossa” a causa della situazione sanitaria dovuta al Covid-19. I tifosi delle due squadre finaliste non potrebbero recarsi a Istanbul per la finale e così il ministro dei trasporti Grant Shapps ha parlato così ai media locali. “Posso dirvi che la Federcalcio inglese è in trattative con la Uefa su questo argomento, siamo pronti per ospitare la finale“. LONDRA METTE Turchia IN LISTA ROSSA: finale A RISCHIO? SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Regno Unito si offre perladi, in programma il 29 maggio a Istanbul tra Chelsea e Manchester City. Ilbritannico ha posto lanella “lista rossa” a causa della situazione sanitaria dovuta al Covid-19. I tifosi delle due squadre finaliste non potrebbero recarsi a Istanbul per lae così il ministro dei trasporti Grant Shapps ha parlato così ai media locali. “Posso dirvi che la Federcalcioè in trattative con la Uefa su questo argomento, siamoperla“. LONDRA METTEIN LISTA ROSSA:A RISCHIO? SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Dalla Sambonifacese in Serie C2 alla finale di Champions League con il Chelsea. Renzo Tizian di San Bonifacio > St… - Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - DaniloServadei : @_alex91_ @alexcobra11 @EddiePepsi alla storia della Champions League squadre come Real Madrid e Barcellona. Subire… - musagete10 : @CCokina12 Non partecipare alla Champions League in termini economici è una mazzata devastante per ogni squadra.… -