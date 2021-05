Cecchi Paone: ”Tajani si scusi con tutte le coppie sterili, il suo è messaggio per voto a Lega” (Di venerdì 7 maggio 2021) ”Quello che ha detto Tajani è un’offesa terrificante nei confronti delle tantissime coppie sterili. Dovrebbe scusarsi con tutte le coppie etero sterili che ha considerato coppie di serie b o inutili dal punto di vista del benessere della società”. Così all’Adnkronos Alessandro Cecchi Paone sulle dichiarazioni del coordinatore di Fi Antonio Tajani ” durante la presentazione di una serie di iniziative pensate in vista della festa della mamma, dove ha detto che ”una famiglia senza figli non esiste”. Per Cecchi Paone quello di Tajani è ”un autogol clamoroso. Se si informasse un attimo saprebbe che l’infertilità tra le coppie etero è un problema enorme. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) ”Quello che ha dettoè un’offesa terrificante nei confronti delle tantissime. Dovrebbe scusarsi conleeteroche ha consideratodi serie b o inutili dal punto di vista del benessere della società”. Così all’Adnkronos Alessandrosulle dichiarazioni del coordinatore di Fi Antonio” durante la presentazione di una serie di iniziative pensate in vista della festa della mamma, dove ha detto che ”una famiglia senza figli non esiste”. Perquello diè ”un autogol clamoroso. Se si informasse un attimo saprebbe che l’infertilità tra leetero è un problema enorme. ...

