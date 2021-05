Asl Rm 6 | raggiunte 150mila dosi e digitalizzazione raccolta dati

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Procedono a ritmo serrato le vaccinazioni con un aumento del 30% sulla quantita’ digiornaliere. L’azienda ha superato le 3mila somministrazioni die rafforzando l’attivita’ nei centri gia’ esistenti e aprendo nuovi spoke aziendali. Attivo dal 5 maggio lo spoke presso la clinica Sant’Anna di Pomezia.” “Proseguono anche per le persone non autosufficienti ed estremamente fragili le vaccinazioni domiciliari. Sono n. 53.724 lesomministrate agli over 80, n. 37.121 agli over 70, n. 26.488 agli over 60. Ad oggi la Asl Roma 6 ha raggiunto la quota delle 150.440totali di vaccino.” “Un traguardo importante, frutto dell’impegno organizzativo ed operativo dell’azienda e dei suoi operatori nei centri vaccinali e sul territorio. Dalla prossima settimana partira’ ladella ...

Advertising

EcoLitoraleTv : Asl Roma 6, raggiunte le 150mila vaccinazioni e digitalizzazione della raccolta dati -

Ultime Notizie dalla rete : Asl raggiunte

MeridianaNotizie

Attualmente l'ha 1294 positivi in carico in provincia e 1135 sono a domicilio. I contatti ... Poco meno di 60mila persone a Siena sono stateda una dose (oltre 15mila over 80 e più di 6200 ...... che potranno essere gradualmentein base alle esigenze e all'andamento della campagna. I ...box dove effettuare le somministrazioni anche grazie all'apporto dei gruppi infermieristici di...La curva dei nuovi contagi nel territorio provinciale di Bari è “decisamente in fase discendente”. Lo comunica l’Asl Bari precisando che la diminuzione dei casi complessivi si conferma per la quarta s ...Inoltre, siamo disponibili ad attivare un servizio di trasporto (gratuito) per tutti coloro che dovessero trovarsi in difficoltà nel raggiungere il centro vaccinale Covid, la richiesta di Mugnai ad As ...