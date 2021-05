Anzio. Prima lo picchia, poi lo fa girare nudo per le vie della città: arrestato pluripregiudicato (Di venerdì 7 maggio 2021) Stavano passeggiando per le vie del centro di Anzio quando sono stati filmati e picchiati, con il video che ha fatto poi il giro dei social in poco tempo. E’ successo a una coppia di giovani, ma uno dei due è stato ripreso completamente nudo, percosso e vessato dal “regista” del video. Leggi anche: Anzio. Gli ruba nell’auto, lui per punizione lo fa camminare per strada nudo: ecco il video choc Identificato l’autore del video Le indagini hanno consentito di individuare l’autore del filmato, identificato in S.M, noto pluripregiudicato di Anzio. L’uomo, per motivi legati a un diverbio, nelle prime ore del mattino del 23 aprile scorso, aveva rintracciato la coppia dei due giovani nel centro di Anzio. E, dopo averli minacciati e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Stavano passeggiando per le vie del centro diquando sono stati filmati eti, con il video che ha fatto poi il giro dei social in poco tempo. E’ successo a una coppia di giovani, ma uno dei due è stato ripreso completamente, percosso e vessato dal “regista” del video. Leggi anche:. Gli ruba nell’auto, lui per punizione lo fa camminare per strada: ecco il video choc Identificato l’autore del video Le indagini hanno consentito di individuare l’autore del filmato, identificato in S.M, notodi. L’uomo, per motivi legati a un diverbio, nelle prime ore del mattino del 23 aprile scorso, aveva rintracciato la coppia dei due giovani nel centro di. E, dopo averli minacciati e ...

CorriereCitta : Anzio. Prima lo picchia, poi lo fa girare nudo per le vie della città: arrestato pluripregiudicato - chevedigooo : La regina di Anzio palesemente gasata all’idea che sua figlia potesse sbatterci il suo ?? in prima serata su canale… - Marco10674 : @augustociardi75 E pensare che prima Anzio la conoscevano tutti per Federico fashion style!!!?????? - MSangiulia : RT @GiovannaVanore: Ecco a voi la Regina di Anzio che prima della puntata andava a parlare con Giulia dicendole che avrebbe fatto il culo a… - GiovannaVanore : Ecco a voi la Regina di Anzio che prima della puntata andava a parlare con Giulia dicendole che avrebbe fatto il cu… -