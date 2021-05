Zona Gialla e aperture dei bar, Paolocci: “In ogni Comune regole diverse, opportuno chiarimento della Prefettura” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoZona Gialla e bar, Federico Paolucci, responsabile per le aree interne di Fratelli d’Italia Campania, chiede al Prefetto di Benevento di intervenire per fare chiarezza. “Con la Zona Gialla – spiega Paolucci – il nuovo decreto dice che i bar possono stare aperti dopo le 18 e fino alle 22, se hanno tavoli all’aperto. Ho notato però che in ogni Comune della provincia si adottano regole diverse, forse per scarsa o poca chiarezza nell’informazione agli esercenti. Servirebbe un intervento del Prefetto di Beneventoper chiarire ufficialmente la norma in vigore facilitando chi, suo malgrado, è confuso dai continui cambiamenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoe bar, Federico Paolucci, responsabile per le aree interne di Fratelli d’Italia Campania, chiede al Prefetto di Benevento di intervenire per fare chiarezza. “Con la– spiega Paolucci – il nuovo decreto dice che i bar possono stare aperti dopo le 18 e fino alle 22, se hanno tavoli all’aperto. Ho notato però che inprovincia si adottano, forse per scarsa o poca chiarezza nell’informazione agli esercenti. Servirebbe un intervento del Prefetto di Beneventoper chiarire ufficialmente la norma in vigore facilitando chi, suo malgrado, è confuso dai continui cambiamenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

