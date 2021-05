Trump non ha preso bene la conferma della sua espulsione da Facebook (Di giovedì 6 maggio 2021) (foto: Bill Pugliano/Getty Images)Donald Trump non sa accettare una sconfitta: era già emerso a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi che hanno visto trionfare Joe Biden, ma ora, dopo che l’Oversight Board ha confermato l’espulsione dell’ex presidente da Facebook e Instagram, il tycoon, indispettito, ha inviato un’email al New York Times criticando aspramente Facebook, Google e Twitter e le loro rispettive decisioni di estrometterlo dalle loro piattaforme. “La libertà di parola è stata tolta al presidente degli Stati Uniti perché i lunatici della sinistra radicale hanno paura della verità”, ha scritto Trump nella sua dichiarazione. https://twitter.com/MikeIsaac/status/1389962790467620866 Per Trump, ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) (foto: Bill Pugliano/Getty Images)Donaldnon sa accettare una sconfitta: era già emerso a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi che hanno visto trionfare Joe Biden, ma ora, dopo che l’Oversight Board hato l’dell’ex presidente dae Instagram, il tycoon, indispettito, ha inviato un’email al New York Times criticando aspramente, Google e Twitter e le loro rispettive decisioni di estrometterlo dalle loro piattaforme. “La libertà di parola è stata tolta al presidente degli Stati Uniti perché i lunaticisinistra radicale hanno pauraverità”, ha scrittonella sua dichiarazione. https://twitter.com/MikeIsaac/status/1389962790467620866 Per, ...

Advertising

claudio_2022 : Facebook chiude Trump per altri 6 mesi. Il consiglio del colosso del web legato ai democrats conferma il divieto al… - MikiCinalli75 : @myrtamerlino La campagna vaccinale in USA é tutto merito di Trump ma da PDla7 non ci aspettiamo verità!!! - Giocagnaccio : @FuffaForte @AleGuerani @Keynesblog Moderna e J&J sono gli esempi più lampanti, hanno sviluppato solo perché prefin… - Giorgiaantonia : @EnricoLetta Infatti, non te lo scordare che Giuseppi era un grande amico di Trump, con tutti gli annessi e connessi - ZombieBuster5 : RT @OrtigiaP: Alla fine #Trump aveva ragione ma allora non lo si poteva dire senza essere tacciati di complottismo. Oggi la Francia si all… -