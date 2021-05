Tony Dallara e la malattia | noleggiata un’ambulanza per vaccinarsi

Leggi su ck12

(Di giovedì 6 maggio 2021)e lache lo ha costretto a noleggiareper sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. (screenshot video)ha raccontato la sua esperienza riguardante la somministrazione del vaccino anti Covid. Il cantante, che ha 84 anni, vive a Milano e dopo essere stato ricoverato per sei mesi ha difficoltà a muoversi, se non in sedia a rotelle. Per tale motivo aveva fatto richiesta che la somministrazione del vaccino potesse avvenire tramite il servizio a domicilio, come suo diritto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>in sedia a rotelle, si commuove in diretta su Rai1 Mia figlia “Non avevo chiesto un trattamento privilegiato, ma solo la possibilità di essere vaccinato a casa perché ho ...