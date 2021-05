Roma: altri due blitz a Tor Bella Monaca, 3 pusher finiscono in manette (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso delle ultime due settimane, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno mantenuto alta l’attenzione nel quartiere di Tor Bella Monaca. Il quartiere è stato teatro di due imponenti operazioni, che ha portato alla “decapitazione” di due sodalizi criminali che gestivano due delle più importanti piazze di spaccio della zona. Leggi anche: Tor Bella Monaca, operazione ‘Alcatraz’: 35 ordinanze di custodia cautelare. Ecco i dettagli dell’operazione I blitz nel quartiere Nella serata di ieri, in due diversi blitz, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato tre pusher. I primi a finire in manette sono una coppia Romana, lei 32enne già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso delle ultime due settimane, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno mantenuto alta l’attenzione nel quartiere di Tor. Il quartiere è stato teatro di due imponenti operazioni, che ha portato alla “decapitazione” di due sodalizi criminali che gestivano due delle più importanti piazze di spaccio della zona. Leggi anche: Tor, operazione ‘Alcatraz’: 35 ordinanze di custodia cautelare. Ecco i dettagli dell’operazione Inel quartiere Nella serata di ieri, in due diversi, i Carabinieri della Stazione diTorhanno arrestato tre. I primi a finire insono una coppiana, lei 32enne già ...

