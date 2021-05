Post Brexit a rischio battaglia navale, tensione per la pesca nella Manica (Di giovedì 6 maggio 2021) Escalation Post Brexit tra Regno Unito e Francia sulla pesca nella Manica. Sono arrivate in zona, nelle prime ore di oggi le due navi da guerra britanniche Severn e Tamar inviate ieri sera su decisione del premier Boris Johnson per pattugliare l’area di fronte all’Isola di Jersey, dipendenza della Corona di Londra nel Canale, in modo da scoraggiare il tentativo di blocco ingaggiato nei suoi confronti da alcune decine di pescherecci francesi. La protesta dei pescatori, giustificata dal governo di Parigi, nasce dal rifiuto del governo locale di Jersey - autonomo, ma forte della tutela di Londra - di consentire l’accesso a molti di loro nelle proprie acque di pesca sullo sfondo di un’interpretazione restrittiva del capito sulla pesca dell’accordo quadro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Escalationtra Regno Unito e Francia sulla. Sono arrivate in zona, nelle prime ore di oggi le due navi da guerra britanniche Severn e Tamar inviate ieri sera su decisione del premier Boris Johnson per pattugliare l’area di fronte all’Isola di Jersey, dipendenza della Corona di Londra nel Canale, in modo da scoraggiare il tentativo di blocco ingaggiato nei suoi confronti da alcune decine di pescherecci francesi. La protesta deitori, giustificata dal governo di Parigi, nasce dal rifiuto del governo locale di Jersey - autonomo, ma forte della tutela di Londra - di consentire l’accesso a molti di loro nelle proprie acque disullo sfondo di un’interpretazione restrittiva del capito sulladell’accordo quadro ...

