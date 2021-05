Paolo Bonolis: la “Dottoressa” di Avanti un altro lo elogia (Di giovedì 6 maggio 2021) Intervistata da Super Guida Tv Maria Mazza, la “Dottoressa” di Avanti un altro, ha rivelato i suoi prossimi progetti televisivi ma ha anche fatto una serie di confessioni su Paolo Bonolis, che l’ha “salvata” in un momento davvero particolare della sua vita. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere Maria Mazza grazie al suo ruolo nel programma di Bonolis “Avanti un altro”, dove veste i Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Intervistata da Super Guida Tv Maria Mazza, la “” diun, ha rivelato i suoi prossimi progetti televisivi ma ha anche fatto una serie di confessioni su, che l’ha “salvata” in un momento davvero particolare della sua vita. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere Maria Mazza grazie al suo ruolo nel programma diun”, dove veste i Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

moonyvale1 : RT @_dorkyeom_: DATEMI PAOLO BONOLIS CHE PRESENTI QUESTA PUNTATA DI KINGDOM ?? 'VADA, VADA NON CINCISCHI!!!' #KINGDOM - _dorkyeom_ : DATEMI PAOLO BONOLIS CHE PRESENTI QUESTA PUNTATA DI KINGDOM ?? 'VADA, VADA NON CINCISCHI!!!' #KINGDOM - EnricoMose : RT @Salandrea19: @Libero_official La verità fa male a Bassetti, scenda dal piedistallo che mica è Paolo Bonolis per stare sempre in televis… - Salandrea19 : @Libero_official La verità fa male a Bassetti, scenda dal piedistallo che mica è Paolo Bonolis per stare sempre in televisione - irenepaz330 : Signor Paolo Bonolis, basta battute alle persone grasse però, che palle -