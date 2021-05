Libia, la Guardia costiera spara contro pescherecci italiani, ferito un comandante (Di giovedì 6 maggio 2021) Il comandante di un peschereccio italiano, l’Aliseo, a quanto apprende l’Adnkronos, è rimasto ferito da colpi sparati da una motovedetta della Guardia costiera libica circa 75 miglia a nord est di Tripoli. In particolare, la Guardia costiera libica avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco di avvertimento intimando all’Aliseo e a un altro peschereccio, l’Artemide, di fermarsi. Il personale della Guardia costiera libica sarebbe poi salito a bordo dell’Aliseo, il motopesca italiano il cui comandante è rimasto ferito dai colpi di avvertimento sparati da una motovedetta di Tripoli circa 75 miglia a nord est di Tripoli. La situazione che si è creata ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildi uno italiano, l’Aliseo, a quanto apprende l’Adnkronos, è rimastoda colpiti da una motovedetta dellalibica circa 75 miglia a nord est di Tripoli. In particolare, lalibica avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco di avvertimento intimando all’Aliseo e a un altroo, l’Artemide, di fermarsi. Il personale dellalibica sarebbe poi salito a bordo dell’Aliseo, il motopesca italiano il cuiè rimastodai colpi di avvertimentoti da una motovedetta di Tripoli circa 75 miglia a nord est di Tripoli. La situazione che si è creata ...

