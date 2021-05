La Roma batte il Manchester United 3-2 all’Olimpico (doppietta Cavani) e salva l’onore. Red Devils in finale (Di giovedì 6 maggio 2021) Gol e spettacolo nella semifinale di ritorno di Europa League tra Roma e Manchester United. Un 3-2 per i giallorossi che qualifica ovviamente i Red Devils all’atto finale della competizione europea, visto il pesante 6-2 dell’andata ad Old Trafford. Buona Roma però, soprattutto nel secondo tempo, che salva l’onore e che ha anche meritato la vittoria finale, che a poco serve ma che comunque può dare un segnale importante. Gara bella e ricca di azioni, da una parte e dall’altra, con continui capovolgimenti. Lo United chiude avanti il primo tempo 1-0 con un gol di Cavani al 39?. Nella ripresa, scatta l’orgoglio capitolino che pareggia prima con Dzeko al 57? e poi passa in vantaggio sul ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Gol e spettacolo nella semidi ritorno di Europa League tra. Un 3-2 per i giallorossi che qualifica ovviamente i Redall’attodella competizione europea, visto il pesante 6-2 dell’andata ad Old Trafford. Buonaperò, soprattutto nel secondo tempo, chee che ha anche meritato la vittoria, che a poco serve ma che comunque può dare un segnale importante. Gara bella e ricca di azioni, da una parte e dall’altra, con continui capovolgimenti. Lochiude avanti il primo tempo 1-0 con un gol dial 39?. Nella ripresa, scatta l’orgoglio capitolino che pareggia prima con Dzeko al 57? e poi passa in vantaggio sul ...

aless1900 : 'Avrebbe potuto fare almeno almeno altri 2 gol' 'Sul 3-1 chissà...' 'Ha indirizzato il tiro in porta, secondo me je… - DIEGOFER100176 : La Roma batte meritatamente lo United. Per il secondo tempo effettuato e le occasioni create meritava di riaprire l… - PagineRomaniste : 94’ - Termina la gara all’Olimpico. Una Roma generosa e coraggiosa batte 3-2 lo United ma esce dall’Europa League.… - repubblica : ?? Sprazzi di bel calcio e tanto cuore: la Roma batte lo United ma non fa l'impresa. Finisce 3-2 per i giallorossi,… - MomentiCalcio : La #Roma batte 3-2 un distratto #ManchesterUnited: gli inglesi vanno in finale di Europa League -