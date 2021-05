La LINEA meteo climatica PERDUTA della PRIMAVERA (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambiamento meteo climatico.Capita di leggere, spesse volte, considerazioni più o meno importanti sul cambiamento climatico in corso. Spesso leggiamo frasi del tipo “non ci sono più le stagioni di una volta”, oppure “non ci sono più le mezze stagioni”. Fondamentalmente è vero, non possiamo darvi torto. Il clima è cambiato, c’è poco da fare. Abbiamo perso quella che un tempo veniva considerata la “normalità meteo“, abbiamo perso quella LINEArità stagionale che caratterizzava i decenni del millennio passato. La PRIMAVERA era spesso capricciosa, almeno sino a maggio, l’Estate era calda ma non troppo, l’Autunno portava le piogge oceaniche, l’Inverno quelle 3-4 ondate di freddo e neve che accontentavano un po’ tutti. Poi qualcosa s’è rotto. La prevalenza di certe strutture, come ad esempio dell’Anticiclone Africano, è ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambiamentoclimatico.Capita di leggere, spesse volte, considerazioni più o meno importanti sul cambiamento climatico in corso. Spesso leggiamo frasi del tipo “non ci sono più le stagioni di una volta”, oppure “non ci sono più le mezze stagioni”. Fondamentalmente è vero, non possiamo darvi torto. Il clima è cambiato, c’è poco da fare. Abbiamo perso quella che un tempo veniva considerata la “normalità“, abbiamo perso quellarità stagionale che caratterizzava i decenni del millennio passato. Laera spesso capricciosa, almeno sino a maggio, l’Estate era calda ma non troppo, l’Autunno portava le piogge oceaniche, l’Inverno quelle 3-4 ondate di freddo e neve che accontentavano un po’ tutti. Poi qualcosa s’è rotto. La prevalenza di certe strutture, come ad esempio dell’Anticiclone Africano, è ...

Ultime Notizie dalla rete : LINEA meteo SpaceX: il test di Starship SN15 è stato completato con successo Secondo quanto riportato dallo stesso Elon Musk alla fine di Marzo, questa nuova linea di prototipi ... Anche il meteo non è stato particolarmente clemente, ma anche questo non ha fermato il test. Poco ...

Meteo 30 giorni dell'Aeronautica Militare: ecco il Maggio 2021, tutto da scrivere Quindi le precipitazioni attese al Centro - Sud e le due Isole Maggiori , se fossero in linea come prospettato dal servizio meteo dell'Aeronautica Militare italiana, sarebbero scarse, in quanto ...

