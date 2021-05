La Campania potrebbe tornare in arancione: i nuovi colori dal 10 maggio 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Per venerdì 7 maggio è previsto un nuovo monitoraggio sui dati della pandemia e da lunedì 10 maggio 2021 sono previste nuove misure da parte del Governo. Molte regioni potrebbero dunque cambiare colore e tra queste c’è la Campania che rischia di tornare in zona arancione, con misure dunque più restrittive rispetto a quelle previste per la zona gialla. Tutto è ancora da vedere ma, nella regione guidata da De Luca, i dati dei contagi sembrano essere in risalita. Urgente, dunque, tornare a misure più severe affinché la situazione non peggiori ulteriormente. La giornata di domani 7 maggio, dunque, sarà cruciale per capire cosa aspettarsi in questa seconda parte di questo mese che coincide anche con un mese sulla carta più “leggero” da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 maggio 2021) Per venerdì 7è previsto un nuovo monitoraggio sui dati della pandemia e da lunedì 10sono previste nuove misure da parte del Governo. Molte regioniro dunque cambiare colore e tra queste c’è lache rischia diin zona, con misure dunque più restrittive rispetto a quelle previste per la zona gialla. Tutto è ancora da vedere ma, nella regione guidata da De Luca, i dati dei contagi sembrano essere in risalita. Urgente, dunque,a misure più severe affinché la situazione non peggiori ulteriormente. La giornata di domani 7, dunque, sarà cruciale per capire cosa aspettarsi in questa seconda parte di questo mese che coincide anche con un mese sulla carta più “leggero” da ...

