Isola di Jersey | regno Unito e Francia inviano navi da guerra | video

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tensioni tra Londra e Parigi sulla questione sfruttamento della pesca post-Brexit. Da giorni, circa 50-60 pescherecci stanno protestando al largo dell'di, a 20 chilometri dalla Normandia, per le condizioni ritenute penalizzanti per la loro attività. Ieri, Boris Johnson ha inviato duedadella Royal Navy per proteggere l'dalla minaccia di blocco marittimo ingaggiata dai pescatori francesi. E di tutta risposta, il presidente Macron ha deciso di spedire due motovedette della flotta di Parigi. Nel frattempo, le proteste non sembrano volersi placare: fonti giornalistiche sul posto affermano che, mentre altri pescherecci continuano ad affluire, alcuni fra essi tentano di impedire al cargo Commodore Goodwill di uscire dal porto di Saint-Hélier.