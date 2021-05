Grave incidente sulla Tangenziale Nord | camion devastato e coda di 5 km fino alla Est

Advertising

lorenteggio : GRAVE #INCIDENTE A MERATE: MAMMA E I SUOI DUE FIGLI INVESTITI, GRAVISSIMO BIMBO DI 7 ANNI - ABRUZZOLIVETV : #Atessa. #INCIDENTE sulla #FondovalleSangro: #grave un pensionato #abruzzo #cronaca - francioniflli : Atleta 17enne dopo un grave incidente torna in pedana e vola ai campionati italiani - PiacenzaSera : Sbalzato dallo scooter dopo lo scontro con un’auto: trasportato a Parma in gravi condizioni - Grave incidente alle… - dariodangelo91 : Quanto accaduto in #Libia è grave. Ma soprattutto non mi sembra un incidente. -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

MilanoToday.it

in Tangenziale Nord A riferire l'accaduto è il 118 che sul posto è intervenuto con due ambulanze e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha subito constato che nessuno dei due feriti, due ...In particolare gli agenti della Municipale lo avevano identificato in seguito a unstradale fra due vetture con un giovane ferito in modo non. Gli investigatori avevano inviato una ...GENOVA - Serata di incidenti a Genova. Un primo incidente si è verificato in via 5 maggio a Sturla. In questo caso a scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento sono state due moto. Immediato ...Incidenti a ripetizioni nel territorio della Val di Sangro con impatti tra auto, pali e macchine in fiamme per corto circuito.Oggi, alle 19, in uno scontro tra due automobili un uomo di 85 anni, A.D.D ...