Future USA poco mossi aspettando Opening Bell (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – L'andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà poco mosso, dopo i buoni rialzi registrati nella seduta di ieri. I Future sugli indici azionari sono stati poco mossi dal nuovo minimo da inizio pandemia raggiunto dalle richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,12% a 34.159 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,02% a 4.161 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso dello 0,05% a 13.484 punti. Le azioni dei produttori di vaccini, guardano ai movimenti pre-apertura di Wall Street, estenderanno le perdite dopo il piano del presidente Joe Biden per sostenere le deroghe alla proprietà intellettuale durante la pandemia.

