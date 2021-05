Fonseca | ' Credevo nella rimonta Mou? Ci siamo sentiti'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Paulonon perde il suo aplomb nemmeno dopo l'eliminazione dall'Europa League e nemmeno quando a Sky gli chiedono di Josérinho. "Ci, lo conosco bene, ma non ha bisogno dei ...

Paulonon perde il suo aplomb nemmeno dopo l'eliminazione dall'Europa League e nemmeno quando a Sky gli chiedono di José Mourinho. "Ci siamo sentiti, lo conosco bene, ma non ha bisogno dei miei ...Cosa hai pensato la prima volta che hai sentito di Mourinho?non fosse vero, poi mi sono ... Un giudizio su? E' stato un signore dal primo momento che è arrivato, si è espresso in ...Arrivano le parole di Paulo Fonseca dopo l'eliminazione dall'Europa League della sua Roma contro il Manchester United ...Ultima partita in Europa sulla panchina della Roma, quintultima della stagione. Mancano quattro partite e Paulo Fonseca potrà svuotare gli armadietti di Trigoria. Il tecnico portoghese però ha parlato ...