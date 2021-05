Fiera del libro, appuntamenti anche a Salerno (Di giovedì 6 maggio 2021) È la Campania a proporre per prima in Italia una Fiera del libro aperta di nuovo al pubblico. Si terrà dall’1 al 4 luglio in Campania la prima Fiera del libro, un progetto dedicato al mondo dell’editoria e della lettura con la partecipazione di editori, associazioni e festival che da anni si attivano per la promozione di tutta la filiera del libro. Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, la Fiera si propone come un appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio, partendo dall’ ormai accreditata manifestazione di NapoliCittàlibro, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Con sede a Palazzo Reale in piazza del Plebiscito “NapoliCittàlibro – il salone del libro e dell’editoria di Napoli” ha scelto come tema ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 maggio 2021) È la Campania a proporre per prima in Italia unadelaperta di nuovo al pubblico. Si terrà dall’1 al 4 luglio in Campania la primadel, un progetto dedicato al mondo dell’editoria e della lettura con la partecipazione di editori, associazioni e festival che da anni si attivano per la promozione di tutta la filiera del. Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, lasi propone come un appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio, partendo dall’ ormai accreditata manifestazione di NapoliCittà, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Con sede a Palazzo Reale in piazza del Plebiscito “NapoliCittà– il salone dele dell’editoria di Napoli” ha scelto come tema ...

