Eutanasia | Provenza M5S | ‘presto testo base | battaglia di civiltà’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Sul tema del ‘fine vita’ è importante che la politica dia risposte concrete a tutti quei cittadini che aspettano da tempo questa legge di civiltà. Ilche proporremo come relatori per la legge che disciplina il suicidio medicalmente assistito verrà presentato la prossima settimana alle commissioni per avviare una discussione nel merito del provvedimento”. Così Nicoladi M5S, relatore del provvedimento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Provenza

Metro

... Trizzino, uscito dal M5S, con Nicola, guarda caso sempre del Movimento Cinquestelle. Il collega Trizzino è stato sostituito su mia richiesta fatta in Ufficio di Presidenza, ma è assurdo che ..."Sarà presentato dai relatori la prossima settimana il testo base sul fine vita. Ringraziamo Alfredo Bazoli e Giorgio Trizzino, al quale come relatore è subentrato Nicola, per il proficuo lavoro fin qui svolto'. Lo affermano Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, presidenti delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera.Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Sul tema del ‘fine vita' è importante che la politica dia risposte concrete a tutti quei cittadini che aspettano da tempo questa legge di civiltà. Il testo che proporremo c ...Manfredonia, 06/05/2021 – (adnkronos) Un nuovo caso di tensione nella maggioranza. Stavolta è il testo sul suicidio assistito del dem Alfredo Bazoli e Nicola Provenza dei 5 Stelle. L’ostruzionismo del ...