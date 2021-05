Divi & serie tv | tanti auguri all’attore George Clooney

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 6 maggio 2021) Oggi è il compleanno di un’autentica star ed icona di Hollywood: l’attore. Biografia del grande attoreNato a Lexington, Kentucky, nel 1961, spegne 58 candeline. Attore, regista, sceneggiatore, produttore, imprenditore ed impegnatissimo attivista sociale, è un personaggio molto stimato ed amato all’interno dello star system. Tra la grande moltitudine di premi ricevuti in carriera, si ricordano in particolare i 2 Oscar vinti (nel 2006 come “Miglior attore non protagonista” per Syriana e nel 2013 per il “Miglior film” per Argo), più le altre 6 nominations ricevute; ed i 5 Gloden Globes vinti (nel 2001 come “Miglior attore in un film commedia o musicale” per Fratello, dove sei?, nel 2006 come “Miglior attore non protagonista” per Syriana, nel 2012 come “Miglior attore in un film ...